Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Rumäne mit falschen Papieren

BPOLI-OG: Rumäne mit falschen Papieren

Appenweier - Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 09. Februar am Autobahnrasthof Renchtal einen 29-jährigen Rumänen. Dieser wies sich den Beamten gegenüber mit einem rumänischen Personalausweis aus, bei dem es sich um eine Fälschung handelte. Er hatte zudem einen rumänischen Führerschein bei sich, der sich ebenfalls als Fälschung herausstellte. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, die falschen Papiere für 200 Euro in Rumänien gekauft zu haben. Da er unter seinen richtigen Personalien bereits in diversen europäischen Ländern polizeilich in Erscheinung getreten war und er sich nun auf Arbeitssuche befand, hatte er sich hierdurch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhofft. Die falschen Dokumente wurden sichergestellt und er muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten.

OTS: Bundespolizeiinspektion Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/75292 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_75292.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de https://twitter.com/bpol_bw