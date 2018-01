Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Sachbeschädigung im ...

BPOLI-OG: Sachbeschädigung im Bahnhof Offenburg/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg - Unbekannte haben gestern Abend gegen 21:30 Uhr den Warteraum auf dem Bahnsteig am Gleis 1 im Bahnhof Offenburg beschädigt. Durch das Herunterreißen der Deckenverkleidung entstand hierdurch ein Sachschaden von ca.300 Euro. Der Warteraum ist nicht mehr nutzbar und wurde verschlossen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Angaben zu der Sachbeschädigung im Bahnhof Offenburg machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de https://twitter.com/bpol_bw