Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Streitigkeit am Bahnsteig/ ...

BPOLI-OG: Streitigkeit am Bahnsteig/ Bundespolizei sucht Zeugen

Baden-Baden/Offenburg - Am 06. Oktober gegen 11:30 Uhr gerieten ein 28-Jähriger und der Triebfahrzeugführer eines Regionalzuges (RE 4723) in Streit. Nachdem der Triebfahrzeugführer nach dem Halt im Bahnhof Baden-Baden die Fahrt in Richtung Offenburg fortsetzen wollte, blockierte der 28-Jährige aus bislang unbekannten Gründen die Zugtür, woraufhin der Zug nicht abfahren konnte. Als der Triebfahrzeugführer sich zum betreffenden Wagen begab und den 28-Jährigen auf sein Verhalten ansprach, soll dieser ihn zunächst mehrfach beleidigt haben. Im weiteren Verlauf konnte durch das beherzte Eingreifen eines Fahrgastes eine körperliche Auseinandersetzung verhindert werden. Nachdem der Zug mit mehreren Minuten Verspätung seine Fahrt fortsetzen konnte, wurden beide Beteiligte im Bahnhof Offenburg durch die Bundespolizei zum Vorfall befragt. Hierbei kam es zu unterschiedlichen Aussagen über den Tatverlauf. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung im Bahnhof Baden-Baden machen können. Insbesondere der Fahrgast, der durch sein beherztes Eingreifen eine körperliche Auseinandersetzung verhinderte wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

