Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Taschendieb im ICE ...

Karlsruhe/Baden-Baden - Gestern Nachmittag hatte ein 60-jähriger Bosnier in einem ICE von Karlsruhe nach Baden-Baden eine Reisende bestohlen. Diese bemerkte aber noch rechtzeitig, dass der Mann aus einer neben ihrem Sitzplatz abgestellten Tasche Bargeld entwendete und anschließend beim Halt des Zuges im Bahnhof Baden-Baden aussteigen wollte. Mithilfe weiterer Reisender gelang es, den Mann bis zum Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Baden-Baden festzuhalten. Der vermeintliche Taschendieb war in der Vernehmung bei der Bundespolizei geständig und räumte die Tat ein. Die Frau bekam ihr Bargeld wieder zurück, den Bosnier erwartet eine Anzeige wegen Diebstahl.

Einige Tipps der Bundespolizei wie sie sich vor Taschendieben schützen können: -Nehmen Sie immer nur soviel Bargeld mit, wie Sie benötigen. -Hantieren Sie nie offen mit Bargeld. -Bewahren Sie niemals EC-Karte und PIN-Nummer zusammen auf. -Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. -Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. -Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. -Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. -Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen. -Seien Sie achtsam, zum Beispiel wenn Sie angerempelt werden oder Ihre Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wird. Dies könnte ein Trick sein, um an Ihr Geld zu gelangen.

