Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Widerstand gegen ...

BPOLI-OG: Widerstand gegen Polizeibeamte - Betrunkene Männer beschäftigen Bundespolizei

Offenburg - Am Samstagabend stellte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 35 jährigen Polen fest, welcher auf eine Sitzbank am Bahnsteig urinierte. Was mit einer Ordnungswidrigkeit wegen Verunreinigung von Bahnanlagen begann, endete mit Straftaten wie Beleidigungen und Widerstandshandlungen. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, verhielt sich der Betrunkene äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten mehrfach. Zudem schlug er die Bundespolizisten, welche ihn dann mit Handschliesen fixieren mussten. Beide Beamte haben sich durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen zugezogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille. Selbst bei der Ausnüchterung in der Zelle konnte sich der junge Pole nicht beruhigen und verhielt sich weiterhin sehr aggressiv gegenüber den Beamten. Eine gute Stunde später wurde sein polnischer Kumpel stark alkoholisiert am Bahnhof angetroffen. Dieser hatte 3,6 Promille und wurde zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam genommen. Er verhielt sich glücklicherweise friedlich.

OTS: Bundespolizeiinspektion Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/75292 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_75292.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg Ramona Fidan Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de https://twitter.com/bpol_bw