Bundespolizeiinspektion Pasewalk / BBundespolizei stellt ...

BBundespolizei stellt gestohlene Fahrräder sicher

Pasewalk/ Pomellen - In der Nacht vom 27. zum 28. August 2018 haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk gegen 01:00 Uhr einen polnischen Transporter auf der BAB 11 kontrolliert. Auf der Ladefläche des Citroen befand sich neben einiger Computertechnik, wie z.B. Festplatten und Drucker, auch ein Rennrad der Marke CRISSON sowie ein ZÜNDAPP - E-Bike im Wert von ca. 1.700 Euro. Für die Gegenstände konnten die drei polnischen Staatsangehörigen keine Eigentumsnachweise vorlegen. Eine Überprüfung der Räder ergab, dass diese einen bzw. vier Tage zuvor in Lübeck sowie Grevesmühlen entwendet wurden. Sie wurden sichergestellt. Gegen die drei 26-, 27- und 29-jährigen Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt die zuständige Landespolizeidienststelle.

