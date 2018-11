Bundespolizeiinspektion Pasewalk / BBundespolizei und Polnischer ...

BBundespolizei und Polnischer Grenzschutz stärken die Zusammenarbeit

Pasewalk - Im Rahmen eines durch die Europäische Union geförderten Projekts wurde heute durch die Bundespolizei und den polnischen Grenzschutz der Startschuss zur Vorbereitung der Stärkung der Zusammenarbeit gegeben. Das Projekt soll 18 Monate laufen und wird durch die Europäische Union mit rund 610.000 Euro gefördert. Insbesondere sollen folgende Maßnahmen im Rahmen des Projektes zur Stärkung der operativen Fähigkeiten beitragen:

- Anschaffung von sechs polizeilichen Dienstfahrzeugen für die deutsch-polnischen Streifen. Jedes Fahrzeug wird dabei so ausgestattet sein, dass ein grenzüberschreitender Einsatz jederzeit möglich ist. So werden die Displayanzeigen sowohl in deutscher als auch polnischer Sprache verfügbar sein. Darüber hinaus wird die technische Ausstattung den Funkverkehr und Fahndungen sowohl auf polnischem als auch deutschem Hoheitsgebiet gestatten. - Beschaffung von Sprachupdates für LED Displays und Fahrzeugkennzeichnungen "Gemeinsame deutsch-polnische Streife" für bis zu 15 weitere Fahrzeuge der deutsch-polnischen Dienststellen. - Durchführung von Sprachkursen für die deutsch-polnischen Streifen. - Aufbau einer zweisprachigen Datenbank mit den wesentlichen deutschen und polnischen Rechtstexten zur Unterstützung der Einsätze der deutsch-polnischen Streifen. - Durchführung gemeinsamer Übungen und Fahrsicherheitstrainings zur Vorbereitung auf grenzüberschreitende Einsätze und polizeiliche Notfälle. - Planung und Durchführung von gegenseitigen Hospitationen in den deutschen und polnischen Dienststellen entlang der Grenze. - Erstellung gemeinsamer Lagebilder zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und Gewinnung von Erkenntnissen zu einzelnen Kriminalitätsphänomenen.

Ziel ist es, in der Grenzregion präsenter zu sein und die Streifentätigkeit um bis zu 20 Prozent zu steigern. Durch die verstärkte Präsenz soll der Kontrolldruck erhöht und die grenzüberschreitende Kriminalität besser bekämpft werden. Durch deutsche und polnische Sprachkurse, die Erstellung einer zweisprachigen Datenbank mit Rechtstexten und gegenseitigen Hospitationen an den Dienststellen entlang der Grenze sollen zudem operative Fähigkeiten verbessert und das gegenseitige Vertrauen sowie die interkulturelle Kompetenz gestärkt werden. Das gemeinsame Lagebild wird darüber hinaus dazu beitragen, dass grenzpolizeiliche Trends rechtzeitig erkannt und bekämpft werden können.

