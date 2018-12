Bundespolizeiinspektion Pasewalk / BGemeinsame Diensteinheit ...

BGemeinsame Diensteinheit Vorpommern-Greifswald stellt kurz zuvor in Ahlbecker Baumarkt entwendetes Werkzeug sicher

Usedom/ Ahlbeck - Am gestrigen Nachmittag (5. Dezember 2018) gegen 15:50 Uhr kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und des Hauptzollamtes Stralsund) auf der Insel Usedom auf Höhe des ehemaligen Grenzübergangs Ahlbeck - Swinemünde einen 19-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Der Mann führte vier elektrische Drehmomentschlüssel in seinen Sachen versteckt bei sich. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht vorlegen. Zudem machte er widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Werkzeugs. Die Drehmomentschlüssel im Wert von insgesamt rund 330 Euro konnten wenig später einem Diebstahl im lokalen Baumarkt "Werkers Welt" zugeordnet werden. Der Sachverhalt wurde an Kräfte des Polizeireviers Heringsdorf übergeben. Durch diese erfolgen jetzt die weiteren Ermittlungen.

