Bundespolizeiinspektion Pasewalk / BVermutlich entwendete Waren ...

BVermutlich entwendete Waren im Wert von 10.000 Euro sichergestellt

Pasewalk - In der Nacht vom 11. zum 12.10.2018 kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk auf der B 104, Höhe Linken einen PKW Ford Galaxy mit weißrussischen Kennzeichen, dass nach Polen ausreisen wollte. Als Insassen wurden drei weißrussische Staatsangehörige, im Alter von 34, 37 und 44 Jahren, festgestellt. Bei Inaugenscheinnahme Fahrzeuginnenraumes entdeckten die Bundespolizisten diverse Reisetaschen mit neuwertiger Bekleidung, sowie mehrere Plastiksäcke mit Schokolade und Küchenzubehör. Der Fahrzeugführer gab an aus Hamburg zu kommen. Zur Herkunft der Waren konnten keine glaubhaften Angaben gemacht werden. Kaufbelege oder andere Eigentumsnachweise wurden nicht vorgelegt. Die eingehende Kontrolle des Fahrzeuges brachte zahlreiche hochwertige Bekleidungsstücke, z.T. noch mit Etiketten und Diebstahlsicherungen versehen, sowie verschiedene Küchenutensilien, Werkzeuge, Schokolade und Alkohol, zu Tage. Der Wert der Waren wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Des Weiteren wurde in der Fahrertür des Fahrzeuges griffbereit ein Springmesser mit seitlichem Klingenaustritt und einer Länge von mehr als 8,5 cm gefunden. Es fällt unter das Waffengesetz. Einer der Mitreisenden gab an, dass ihm dieses Messer gehören würde.

Gegen die Personen wurde wegen des dringenden Tatverdachts der Bandenhehlerei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zusätzlich wird sich der 44-jährige Mitinsasse wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Das Ermittlungsverfahren wurde mit den Personen und dem vermeintlichen Diebesgut zuständigkeitshalber an den Kriminaldauerdienst der Landespolizei in Anklam übergeben, die die weiteren Ermittlungen führen.

