Bundespolizeiinspektion Rostock / BSchafherde bei Melkof von ...

BSchafherde bei Melkof von Zug erfasst

Ludwigslust-Parchim - Am gestrigen Abend, dem 30.08.2018 wurde auf Höhe Melkof auf der Schnellfahrtstrecke Berlin-Hamburg eine Schafherde von einem ICE und einem Güterzug erfasst: Die Schafherde weidete auf einem Solaranlagenfeld. Durch Sturmschäden war der Zaun beschädigt, sodass die Schafe entweichen konnten. Um 19:56 Uhr wurden die ersten Schafe durch einen ICE Richtung Hamburg erfasst. Nur kurze Zeit später erfasste ein Güterzug auf dem Gegengleis weitere Schafe der Herde. Insgesamt verendeten 61 Schafe der Herde; 3 davon mussten aufgrund ihrer Verletzungen durch den Tierarzt vor Ort eingeschläfert werden. Der ICE konnte um 20:13 Uhr seine Fahrt zunächst bis Brahlstorf mit geminderter Geschwindigkeit fortsetzen. Das Gleis Richtung Berlin wurde bis 0:11 Uhr aufgrund der Bergung der Tiere gesperrt. Durch den Vorfall verspäteten sich insgesamt 56 Züge.

Auch am heutigen Tag kann es auf der Schnellfahrtstrecke Berlin-Hamburg aufgrund des Abtransportes der Tierkadaver durch die Deutsche Bahn zu Verspätungen kommen.

