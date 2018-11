Bundespolizeiinspektion Rostock / BWert zu hoch für das ...

BWert zu hoch für das Atemalkoholtestgerät

Rostock Hauptbahnhof - Eine 34-Jährige meldete sich gestern Nachmittag, den 18.11.2018 am Servicepoint der DB-AG am Hauptbahnhof Rostock und bat um polizeiliche Hilfe.

Kurze Zeit später trafen die Beamten der Bundespolizei, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Streifendienst am Bahnhof befanden, die Frau sitzend in der Vorhalle an der Nordseite des Bahnhofes an.

Hier konnten die Polizisten feststellen, dass die Frau offensichtlich stark angetrunken war.

Bei einem Atemalkoholtest konnte das Gerät den Wert nicht anzeigen, da dieses nur für Werte bis fünf Promille ausgelegt ist. Ein wenig später erneut durchgeführter Test ergab dann einen Wert von genau fünf Promille.

Daraufhin wurde der Rettungsdienst angefordert und die Frau in eine Rostocker Klinik verbracht.

