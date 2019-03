Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: 17-Jährige belästigt

BPOLI S: 17-Jährige belästigt

Schwäbisch Hall - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen (19.03.2019) gegen 09.10 Uhr am Bahnhof in Schwäbisch Hall-Hessental eine 17-Jährige belästigt. Ersten Erkenntnissen zu Folge setzte sich der Unbekannte zunächst neben die Minderjährige, welche auf einer Wartebank am Gleis 2 saß. Im weiteren Verlauf soll der Mann den Rauch seiner Zigarette direkt in das Gesicht der Schülerin gepustet und dabei gelacht haben. Nachdem die 17-Jährige nicht reagierte, tippte der Unbekannte offenbar auf das Display ihres Handys, welches sie in der Hand hielt. Daraufhin lief die Jugendliche laut eigenen Angaben in Richtung Treppenabgang, woraufhin ihr der Unbekannte folgte, sich vor ihr stellte und anstarrte. Hierbei soll es jedoch zu keinem Gespräch oder Körperkontakt gekommen sein. Nachdem der Zug in Richtung Crailsheim einfuhr, stieg die 17-Jährige in den vorderen Teil ein, während der Mann in das hintere Abteil einstieg. Ein weiterer Kontakt in der Bahn fand nach bisherigen Informationen nicht mehr statt. Der mutmaßliche Täter wird als etwa Mitte 20-Jähriger, ca. 1,75m groß, mit normaler Statur, kurzen blonden Haaren und Drei-Tage-Bart beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine Trainingsjacke der Marke "JAKO" mit Deutschlandfarben quer über die Brust sowie eine dunkle Hose getragen haben. Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, insbesondere zu dem unbekannten Mann. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegengenommen.

