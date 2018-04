Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: 29-Jähriger mit vier ...

BPOLI S: 29-Jähriger mit vier Haftbefehlen gesucht

Heilbronn - Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn haben am Sonntagabend (22.04.2018) gegen 19.00 Uhr im Heilbronner Hauptbahnhof einen 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen festgenommen, der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gesucht wurde. Die Bundespolizisten überprüften seine Personalien im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den bereits wegen Diebstahls, Betrugs, Beleidigung und falscher Verdächtigung verurteilten Mann insgesamt vier Haftbefehle vorlagen. Demnach hat der wohnsitzlose 29-Jährige eine Freiheitsstrafe von insgesamt sechs Monaten und 163 Tagen zu verbüßen. Zudem führte er eine geringe Menge an Betäubungsmittel mit sich. Die Beamten brachten den Festgenommenen im Anschluss in ein Gefängnis. Er muss außerdem mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

OTS: Bundespolizeiinspektion Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/116091 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_116091.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeirevier Heilbronn Dieter Natterer Telefon: 07131 / 888260 - 31 E-Mail: dieter.natterer@polizei.bund.de www.bundespolizei.de http://www.twitter.com/bpol_bw