Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: 33-Jähriger von ...

33-Jähriger von Regionalexpress erfasst und verletzt

Böblingen - Zu einem Personenunfall ist es am Mittwochabend (29.08.2018) am S-Bahnhaltepunkt Böblingen-Hulb gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge suchte ein 33-jähriger Mann gegen 21:15 Uhr im Gleisbereich nach seinem Mobiltelefon, welches ihm zuvor auf die Gleise fiel. Als er einen herannahenden Regionalexpress in Richtung Stuttgart bemerkte, versuchte der polnische Staatsangehörige offenbar zurück auf den Bahnsteig zu gelangen. Der Lokführer des Zuges erkannte die Situation und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass der im Landkreis Böblingen wohnende Mann am rechten Bein erfasst wurde und hierdurch, nach jetzigem Kenntnisstand, mehrere Frakturen im Beinbereich erlitt. Alarmierte Rettungskräfte erreichten umgehend den Unfallort. Ein Rettungswagen brachte den leicht alkoholisierten und offenbar unter Drogeneinfluss stehenden 33-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich durch die eingeleitete Bremsung keiner der etwa 50 Reisenden im Regionalexpress. Aufgrund des Vorfalls erfolgte eine polizeiliche Sperrung der Gleise in der Zeit von 21:35 Uhr bis 22:25 Uhr. Hierbei kam es zu bahnbetrieblichen Verspätungen. Neben zwei Streifen der Bundespolizei und drei Streifen der Landespolizei, befanden sich auch ein Rettungs- und Notarztwagen sowie ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Einsatz.

