Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Anhänger verursacht ...

BPOLI S: Anhänger verursacht Schnellbremsung eines Regionalexpress

Geradstetten - Ein mit Äpfeln befüllter Anhänger zwang den Lokführer eines Regionalzuges am Montagvormittag (03.09.2018) gegen 11.05 Uhr zu einer Schnellbremsung und löste einen Einsatz der Bundespolizei aus. Ein 76-jähriger Mann zog den Anhänger mit seinem Traktor eine Böschung hinauf, während dieser sich löste und in Richtung der Bahngleise bei Geradstetten rollte. Im weiteren Verlauf kam der Anhänger etwa zwei Meter vor dem Gleisbereich zum Stehen. Offenbar durch das hohe Ladungsgewicht brach ein Teil der Heckklappe ab und fiel auf die Gleise. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung kollidierte der Regionalexpress mit dem Blechteil, sodass dieses zur Seite schleuderte und das Erdungskabel eines Oberleitungsmastes zerstörte. Verletzt wurde durch die eingeleitete Schnellbremsung nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Durch die Gleissperrung auf der Strecke zwischen Grunbach und Schorndorf in der Zeit von 11.06 Uhr bis 11.55 Uhr kam es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen.

OTS: Bundespolizeiinspektion Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/116091 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_116091.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart Pressestelle Daniel Kroh Telefon: 0711 / 55049 - 107 E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de www.bundespolizei.de http://www.twitter.com/bpol_bw