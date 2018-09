Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Arbeitsunfall an der ...

BPOLI S: Arbeitsunfall an der Bahnstrecke bei Herbrechtingen

Herbrechtingen - Zu einem Arbeitsunfall ist es am heutigen Morgen (27.09.2018) an der Bahnstrecke bei Herbrechtingen gekommen. Ersten Ermittlungen des Bundespolizeireviers Ulm zufolge stürzte ein 57-jähriger Bauarbeiter bei Sicherungsarbeiten an einer neben dem Gleis befindlichen Felswand aus noch ungeklärter Ursache aus etwa sieben Metern in die Tiefe. Hierbei verletzte sich der Mann nach jetzigem Kenntnisstand schwer, weshalb ihn ein alarmierter Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Aufgrund des Vorfalls musste die Bahnstrecke in der Zeit von 11:33 Uhr bis 12:07 Uhr polizeilich gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

