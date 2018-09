Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Auseinandersetzung am ...

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Schorndorf

Schorndorf - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei offensichtlich alkoholisierten Männern ist es am Montagabend (17.09.2018) gegen 20.45 Uhr am Schorndorfer Bahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge entwickelte sich aus bislang unbekannten Gründen zwischen dem 25- und 37-Jährigen zunächst eine verbale Streitigkeit, welche anschließend in einer Rangelei endete. Hierbei soll der 25-jährige deutsche Staatsangehörige seinem Kontrahenten einem Kopfstoß gegeben haben, wodurch dieser nach jetzigem Stand jedoch nicht verletzt wurde. Unbeteiligte versuchten die Auseinandersetzung zu beenden und wählten den Polizeinotruf. Eine Streife der Landespolizei traf alle Beteiligten vor Ort an und nahm den Sachverhalt auf. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

OTS: Bundespolizeiinspektion Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/116091 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_116091.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart Pressestelle Daniel Kroh Telefon: 0711 / 55049 - 107 E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de www.bundespolizei.de http://www.twitter.com/bpol_bw