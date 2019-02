Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Auseinandersetzung im ...

BPOLI S: Auseinandersetzung im Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart - Drei Jugendliche im Alter von 17 bis 18 Jahren haben am Sonntagmorgen (24.02.2019) gegen 00.45 Uhr gemeinschaftlich in der Kleinen Schalterhalle im Stuttgarter Hauptbahnhof auf einen 41-Jährigen eingeschlagen. Ersten Ermittlungen zur Folge waren der Auseinandersetzung verbale Streitigkeiten vorausgegangen. Eine vor Ort befindliche Streife der Landespolizei nahm die drei zunächst flüchtenden und zum Teil erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest. Der mit etwa 1,1 Promille ebenfalls alkoholisierte 41-Jährige erlitt durch die Schläge ein Hämatom am Kopf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen holte die erziehungsberechtigte Mutter des 17-Jährigen ihren Sohn auf dem Bundespolizeirevier ab, während die beiden 18-Jährigen ihren Weg eigenständig fortsetzten. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die drei deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

OTS: Bundespolizeiinspektion Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/116091 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_116091.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart Pressestelle Daniel Kroh Telefon: 0711 / 55049 - 107 E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de www.bundespolizei.de http://www.twitter.com/bpol_bw