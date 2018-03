Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Auseinandersetzung in S-Bahn

BPOLI S: Auseinandersetzung in S-Bahn

Böblingen - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 18-Jährigen ist es in der Nacht von Freitag (09.03.2018) zu Samstag (10.03.2018) gegen 00:30 Uhr am Bahnhof in Böblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge gerieten die beiden Personen während des Ein- und Aussteigevorgangs in eine verbale Streitigkeit. In der Folge soll der unbekannte Mann dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Er erlitt hierdurch eine Rötung im Bereich der Wange. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter durch alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei verlief ohne Ergebnisse. Er wird als etwa 25 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, schlank und mit südeuropäischen Phänotyp beschrieben. Die Auswertung der Videoaufnahmen aus der S-Bahn soll nun weitere Erkenntnisse zum Tathergang sowie dem Unbekannten geben. Die Bundespolizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen genommen.

