Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Auseinandersetzung in S-Bahn

BPOLI S: Auseinandersetzung in S-Bahn

Goldberg/Böblingen - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Personengruppen ist es am Sonntagmorgen (02.09.2018) gegen 07.30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 von Stuttgart nach Goldberg gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge gerieten zwei Frauen im Alter von 24 und 37 Jahren sowie ihr 25-jähriger Begleiter mit zwei männlichen Personen im Alter 22 und 31 Jahren zunächst in eine verbale Streitigkeit, welche anschließend in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Alle Beteiligten stiegen beim Halt in Goldberg aus. Durch den Vorfall erlitt der 31-jährige Mann eine Schürfwunde an der Hand. Die 24-Jährige klagte über Schmerzen an den Knien sowie im Gesicht. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen alle Beteiligten vor Ort bzw. im Stadtgebiet an. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

