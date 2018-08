Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Auseinandersetzung nach ...

BPOLI S: Auseinandersetzung nach Beleidigung

Stuttgart - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen Mann und einer vierköpfigen Personengruppe im Alter von 19 bis 23 Jahren ist es am frühen Samstagmorgen (18.08.2018) im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge beleidigte der 22-jährige algerische Staatsangehörige die 19-jährige syrische Staatsangehörige gegen 06:00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen. Im weiteren Verlauf schlug die 19-Jährige offenbar mit der Faust nach dem 22-Jährigen, ohne diesen zu treffen. Daraufhin sollen die drei männlichen Begleiter der Frau auf den Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Alarmierte Kräfte von Bundes- und Landespolizei trafen alle Beteiligten im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs an. Der 22-Jährige erlitt durch den Vorfall mehrere Hämatome im Gesichtsbereich. Außerdem brach ihm ein Stück seines Zahnes ab. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die drei syrischen Staatsangehörigen erlitten nach jetzigem Kenntnisstand leichte Hautabschürfungen, während die 19-Jährige offenbar unverletzt blieb. Der genaue Tathergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

