Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Bäckereikorb mit Backwaren ...

BPOLI S: Bäckereikorb mit Backwaren gestohlen

Tübingen - Ein 24-Jähriger hat am Freitagmorgen (12.10.2018) gegen 04.10 Uhr einen Bäckereikorb mit Backwaren von einem Verkaufsladen im Tübinger Hauptbahnhof gestohlen. Ersten Erkenntnissen zu Folge flüchtete der deutsche Staatsangehörige anschließend, gemeinsam mit seinen zwei 22- und 23-jährigen Begleitern, in Richtung Gleis 1. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen alle drei Personen nach Ankunft im Bahnhof Reutlingen an. Der Korb wurde unweit des Sitzplatzes der Personengruppe aufgefunden, an dem noch Essensreste auf dem Boden lagen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

