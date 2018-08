Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen ...

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - In Fahrdienstleiterbüro eingebrochen

Blaufelden - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30.08.2018) in das Fahrdienstleiterbüro am Bahnhof Blaufelden eingedrungen und haben nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld in Höhe von etwa 100,- EUR gestohlen. Eine 47-jährige Fahrdienstleiterin bemerkte den Einbruch gegen 05:00 Uhr und alarmierte die Bundespolizei. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten vom Bahnsteig 1 aus Zugang zum Büro, indem sie die Flügeltüre aufhebelten. Anschließend durchwühlten die Täter offenbar mehrere Schränke und Schubladen, bevor sie das Geld aus einer Kasse entwendeten. An der Tür entstand nach bisherigem Kenntnisstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000,- EUR. Das Bundespolizeirevier Heilbronn sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

