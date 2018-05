Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Diebstahl aus Warenautomat ...

BPOLI S: Diebstahl aus Warenautomat - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart - Beamte der Landespolizei haben in der Nacht zum Dienstag (29.05.2018) gegen 03:30 Uhr in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen vorläufig festgenommen. Der junge Mann steht im Verdacht, zusammen mit mehreren bislang unbekannten Personen, zuvor auf einen Warenautomaten im Bahnhof in Bad Cannstatt eingetreten und daraus diverse Getränke entwendet zu haben. Beim Eintreffen alarmierter Beamter von Bundes- und Landespolizei flüchtete die Personengruppe über die Gleise in Richtung Innenstadt. Den 19-Jährigen trafen die Beamten kurze Zeit später in Tatortnähe an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

