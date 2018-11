Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Exhibitionistische Handlung ...

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung in der S-Bahn

Stuttgart/Kirchheim(Teck) - Zu einer exhibitionistischen Handlung in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim(Teck) ist es am Freitagabend (02.11.2018) gegen 18:30 Uhr gekommen. Zeugenangaben zufolge soll ein 23-jähriger irakischer Staatsangehöriger kurz nach dem Halt in Bad Cannstatt seine Hose geöffnet und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert haben. Eine 45-jährige Reisende erstattete im Anschluss Anzeige beim Polizeirevier Kirchheim(Teck). Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall hat die Bundespolizei übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

