Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Fotoautomat aufgebrochen

BPOLI S: Fotoautomat aufgebrochen

Vaihingen an der Enz - Bislang unbekannte Täter haben am Montagmorgen (22.10.2018) in der Zeit zwischen 01.20 Uhr und 03.20 Uhr einen Fotoautomaten in der Bahnhofshalle in Vaihingen an der Enz aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen zu Folge gingen die Unbekannten mit einer hohen Gewalteinwirkung vor, wodurch der Automat massiv beschädigt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000,- EUR. Ein Techniker bemerkte die Beschädigungen am Montagmorgen (22.10.2018) gegen 09.00 Uhr und erstattete Anzeige auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart. Die Höhe des entwendeten Bargeldes beläuft sich auf etwa 70,- EUR. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

