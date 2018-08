Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Gesuchter Straftäter im ...

BPOLI S: Gesuchter Straftäter im Hauptbahnhof Ulm festgenommen

Ulm - Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmittag (18.08.2018) gegen 13:00 Uhr einen 29-jährigen Mann im Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Die Polizeibeamten überprüften die Personalien des Mannes, nachdem er zuvor offenbar ohne Fahrschein in einem Intercity Express von Augsburg nach Ulm unterwegs war. Hierbei stellte sich heraus, dass der bereits wegen mehreren Diebstahlsdelikten und Raubes verurteilte rumänische Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Essen mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Der wohnsitzlose Mann hat eine Restfreiheitsstrafe von 365 Tagen aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren zu verbüßen. Bundespolizisten brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

