Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Instandhaltungsfahrzeug ...

BPOLI S: Instandhaltungsfahrzeug entgleist

Renningen - Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Donnerstag (19.04.2018) im Bahnhof in Renningen ein Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen mit einer Achse entgleist. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 01:30 Uhr während einer Rangierfahrt im Rahmen von Bauarbeiten. Personen kamen bei dem Vorfall nach jetzigem Kenntnisstand nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zum entstandenen Sachschaden dauern an. Aufgrund des Vorfalls kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

