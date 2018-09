Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Mit Feuerlöscher gesprüht - ...

BPOLI S: Mit Feuerlöscher gesprüht - Brandalarm ausgelöst

Stuttgart - Ein 25-jähriger Mann hat am Samstagabend (15.09.2018) an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Feuersee einen Feuerlöscher aus einer Brandschutzvorrichtung entnommen und diesen am Bahnsteig 2 entleert. Hierdurch wurde ein Brandmeldealarm ausgelöst, sodass alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr sofort den Einsatzort erreichten. Aufgrund der Rauchentwicklung durch das Löschpulver evakuierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn die am Bahnsteig befindlichen Reisenden. Ebenfalls alarmierte Beamte der Landespolizei nahmen den mutmaßlichen Täter vorläufig fest, bevor er an eine Streife der Bundespolizei übergeben wurde. Der im Landkreis Leonberg wohnende Mann führte zudem einen totalgefälschten gambischen Führerschein mit sich. Durch den Vorfall mussten die Bahngleise in der Zeit von 21:30 Uhr bis 21:50 Uhr gesperrt werden, weshalb es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kam. Der gambische Staatsangehörige muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie der Beeinträchtigung von Rettungsgeräten rechnen.

