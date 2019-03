Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Mittelfinger gezeigt und ...

BPOLI S: Mittelfinger gezeigt und Widerstand geleistet

Winnenden - Ein 34-jähriger Mann hat am Montagabend (11.03.2019) gegen 18.00 Uhr am Bahnhof in Winnenden zwei Beamten der Bundespolizei offenbar grundlos seine Mittelfinger gezeigt. Bei der daurauffolgenden Personenkontrolle widersetzte sich der deutsche Staatsangehörige zudem den Anweisungen der Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf kam es zu verbalen Provokationen durch den Tatverdächtigen sowie einem versuchten Schlag in Richtung eines 23-jährigen Bundespolizisten. Während der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete der im Rems-Murr-Kreis wohnende 34-Jährige massiv Widerstand. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen ihn u.a. wegen des Verdachts der Beleidigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

OTS: Bundespolizeiinspektion Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/116091 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_116091.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart Pressestelle Daniel Kroh Telefon: 0711 / 55049 - 107 E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de www.bundespolizei.de http://www.twitter.com/bpol_bw