Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Schlägerei am Stuttgarter ...

BPOLI S: Schlägerei am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Personengruppen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren ist es am Samstagmorgen (01.09.2018) gegen 00.50 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs gekommen. Ersten Ermittlungen zu Folge gerieten drei Personen mit einer zum Teil unbekannten, etwa achtköpfigen Personengruppe zunächst in eine verbale Streitigkeit, welche anschließend in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Alarmierte Beamte der Bundes- und Landespolizei trafen vor Ort die dreiköpfige Personengruppe sowie zwei weitere 17-Jährige aus der größeren Personengruppe an. Die beiden Minderjährigen versuchten nach Erblicken der Polizeibeamten in Richtung Treppenaufgang zur Arnulf-Klett-Passage zu flüchten. Hierbei stellte sich ein Polizeibeamter dem 17-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen in den Weg, wodurch dieser den Polizisten mit einem Kniestoß und Schlag in Richtung des Kopfes angriff. Bei der anschließenden Festnahme durch mehrere Einsatzkräfte wehrte sich der im Landkreis Esslingen wohnende Tatverdächtige vehement und verletzte hierdurch einen weiteren Polizeibeamten am Arm. Der zweite flüchtige Jugendliche wurde durch einen unbekannten Passanten kurzzeitig festgehalten, sodass weitere Einsatzkräfte ihn anschließend festnahmen. Bei dem 17-jährigen Angreifer bemerkten die Beamten zudem eine etwa zwei Zentimeter große, vermeintliche Stichwunde am Rücken. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Minderjährigen in ein Krankenhaus. Durch den Vorfall erlitt ein 20-jähriger deutscher Staatsangehöriger weiterhin Kratzwunden im Gesicht sowie eine geschwollene Nase. Bei ihm fanden die eingesetzten Beamten ein sogenanntes "Neck Knife" auf, welches anschließend beschlagnahmt wurde. Ein weiterer 22-Jähriger klagte über Schmerzen im Gesichtsbereich. Die genauen Tatumstände und Tatbeteiligungen sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

