Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Schmuck im Wert von 3.000,- ...

BPOLI S: Schmuck im Wert von 3.000,- EUR entwendet

Ulm - Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag (16.09.2018) im Ulmer Hauptbahnhof die Tasche einer 54-jährigen Reisenden gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die Frau gegen 16:15 Uhr in einem Imbiss, als sie ihre graue Stoffhandtasche unter einem Tisch abstellte und diese für kurze Zeit aus den Augen lies. In der Tasche befand sich neben zwei Reisepässen auch Schmuck im Wert von etwa 3.000,- EUR. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49731140870 zu melden.

