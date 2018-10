Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Steine auf Gleise ...

BPOLI S: Steine auf Gleise aufgelegt: 8- und 10-jährige Kinder angetroffen

Blaubeuren - Zwei 8- und 10-jährige Geschwister haben am Donnerstagnachmittag (04.10.2018) gegen 15.50 Uhr am Bahnhof Blaubeuren mehrere Schottersteine auf die Gleise gelegt. Der Lokführer eines von Ulm kommenden Zuges erkannte die beiden Jungen im Gleisbereich und gab unverzüglich Achtungspfiffe ab. Die beiden Brüder verließen daraufhin den Gleisbereich, sodass keine Schnellbremsung eingeleitet werden musste. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hielt die beiden Minderjährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizisten am Bahnhof Blaubeuren fest. Bei dem Zug handelte es sich um einen Leerzug, welcher nach bisherigen Ermittlungen durch den Vorfall nicht beschädigt wurde. Bundespolizisten brachten die beiden Geschwister anschließend nach Hause und übergaben sie an die erziehungsberechtigte Mutter. Zudem führten die Polizeibeamten eine Gefährdeansprache sowie ein belehrendes Gespräch durch. Durch die Gleissperrungen kam es zu bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen. Bereits gegen 13.20 Uhr musste die Strecke zwischen Blaubeuren und Arnegg gesperrt werden, da sich zwei Kinder im Gleisbereich aufgehalten haben. Auch in diesem Fall überfuhr ein durchfahrender Zug offenbar aufgelegte Schottersteine auf den Gleisen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Hindernisse wie diese können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine gefährden sich die Täter nicht nur selbst, sondern vor allem auch Zugpassagiere und andere Personen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt.

