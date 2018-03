Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Unbekannte Frau verursacht ...

BPOLI S: Unbekannte Frau verursacht Schnellbremsung

Leingarten - Eine unbekannte Frau hat den Lokführer einer S-Bahn der Linie S4 am Freitagmittag (16.03.2018) gegen 12.20 Uhr in Leingarten zu einer Schnellbremsung gezwungen. Ersten Erkenntnissen zu Folge überquerte die Frau trotz geschlossener Schranken und Rotlicht den Bahnübergang in der Eppinger Strasse. Die Stadtbahn, welche in Richtung Karlsruhe fuhr, kam etwa zehn Meter vor der Frau zum Stehen. Anschließend flüchtete sie in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen des Bundespolizeireviers Heilbronn blieben ohne Ergebnisse. Nach jetzigem Stand verletzte sich durch die eingeleitete Schnellbremsung keiner der Reisenden im Zug. Die unbekannte Frau soll zur Tatzeit rote Haare und dunkle Oberbekleidung getragen sowie einen Rucksack mit sich geführt haben. Die Bundespolizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegen genommen.

