Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Unbekannter entwendet ...

BPOLI S: Unbekannter entwendet Fahrradzubehör von E-Bike

Ulm - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag (01.12.2018) ein E-Bike am Ulmer Hauptbahnhof beschädigt, indem er mehrere Fahrradteile entwendete. Ersten Erkenntnissen zufolge stellte ein 33-jähriger Reisender sein Fahrrad gegen 11:00 Uhr am Fahrradständer auf Bahnsteig 1 ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem E-Bike zurückkehrte bemerkte er, dass der Akku, das Schutzblech sowie die Klingel offenbar gewaltsam entfernt und entwendet wurden. Die hierbei entstandene Schadenshöhe liegt nach jetzigem Kenntnisstand bei etwa 450,- EUR. Der 33-Jährige erstattete am nächsten Tag Anzeige beim Bundespolizeirevier Ulm. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49731140870 zu melden.

