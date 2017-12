Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Versuchter ...

BPOLI S: Versuchter Fahrkartenautomatenaufbruch

Neckarsulm - Bislang unbekannte Täter haben am Montagmorgen (25.12.2017) gegen 02:40 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Neckarsulm Mitte versucht, einen Fahrscheinautomaten aufzubrechen. Trotz der Gewalteinwirkung offenbar mittels eines Hebelwerkzeuges an der unteren rechten Automatentür sowie dem Banknoteneinzug und Ausgabeschacht gelang es den Tätern nicht, Bargeld zu entwenden. Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegen genommen.

