Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Versuchter Aufbruch eines ...

Versuchter Aufbruch eines Fahrausweisautomaten

Grünsfeld - Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend (28.09.2018) gegen 22:00 Uhr am Bahnhof Grünsfeld offenbar versucht einen Fahrausweisautomaten aufzubrechen. Hierbei beschädigten die Unbekannten den Automaten, wobei es ihnen nicht gelang, Bargeld zu entwenden. Ein Techniker bemerkte die Aufbruchspuren am nächsten Tag im Rahmen der Instandsetzung und informierte umgehend die Bundespolizei. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971318882600 zu melden.

