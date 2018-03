Bundespolizeiinspektion Stuttgart / BPOLI S: Versuchter Automatenaufbruch

BPOLI S: Versuchter Automatenaufbruch

Wackershofen/Schwäbisch Hall - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag (26.03.2018) gegen 02.45 Uhr an der Haltestelle in Wackershofen versucht einen Fahrkartenautomaten aufzuhebeln. Hierbei beschädigten die Unbekannten sowohl den Banknoteneinzugsschacht als auch den Münzeinwurf. Zudem schlugen sie das Display ein, sodass der Automat derzeit nicht mehr funktionsfähig ist. Nach jetzigem Kenntnisstand gelang es den Unbekannten nicht, Bargeld zu entwenden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegen.

