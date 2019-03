Bundespolizeiinspektion Trier / B193 Tage Haft wegen ...

B193 Tage Haft wegen Gefährlicher Körperverletzung - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Trier - Am Mittwochmorgen wurde ein von der Staatsanwaltschaft Hagen gesuchter 37-jähriger Marokkaner von der luxemburgischen Polizei an die Bundespolizei Trier überstellt. Wegen Gefährlicher Körperverletzung hat er noch eine Freiheitsstrafe von 193 Tagen abzusitzen; abwendbar durch die Zahlung von 1.930 Euro. Ferner bestehen gegen ihn noch eine Abschiebungsverfügung sowie eine Aufenthaltsermittlung wegen mehrfachem Erschleichen von Leistungen. Die geforderte Geldstrafe konnte er nicht zahlen, so dass er nun seine Strafe in der JVA Trier absitzt.

