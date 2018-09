Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: 17-jähriger Algerier ...

BPOLI-WEIL: 17-jähriger Algerier im Fernreisebus verhaftet

Weil am Rhein - Einen ausweislosen Nordafrikaner kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Donnerstagmorgen gegen 05:00 Uhr am Weiler Autobahn-Grenzübergang. Der junge Mann konnte sich lediglich mit einer niederländischen Asylkarte(Heimausweis)ausweisen. Diese wies ihn als 20-jährigen Algerier aus. Bei seiner Durchsuchung wurde in einer Umhängetasche einige Gramm Betäubungsmittel (Cannabis) aufgefunden. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung stand fest, dass es sich um einen 17-jährigen Algerier handelte, der in Deutschland per Haftbefehl wegen diverser Eigentumsdelikte gesucht wird. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA eingeliefert.

