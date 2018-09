Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: 21-jähriger Algerier ...

BPOLI-WEIL: 21-jähriger Algerier im Fernreisebus verhaftet

Rheinfelden - Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:40 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Rheinfelder Grenzübergang eine Fernreisebus der Strecke Mailand - Essen. Dabei wies sich ein junger Mann mit einem französischen Reisepass aus. Dem geschulten Auge des Kontrollbeamten entging jedoch nicht, dass der Pass verfälscht war. Auf der Lichtbildseite waren Änderungen feststellbar.

Der junge Mann wurde festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Bei seiner Durchsuchung wurde eine totalgefälschte französische Identitätskarte aufgefunden. Diese will der Mann in Italien gekauft haben.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 21-jährigen Algerier handelt. Den verfälschten Reisepass will der Mann in Griechenland illegal erworben haben, um damit in Italien einreisen zu können. Von dort aus fuhr er dann mit dem Fernreisebus in Richtung Deutschland. Nachdem der Mann ausdrücklich kein Asylbegehren vorbrachte, wurde er in die Schweiz zurückgewiesen und den Schweizer Behörden übergeben.

