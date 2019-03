Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Drei falsche ...

BPOLI-WEIL: Drei falsche Dokumente: Reise endet in Rheinfelden

Rheinfelden - Einen Fernreisebus, der von Mailand nach Essen unterwegs war, kontrollierte die Bundespolizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Rheinfelder Autobahnzoll. Im Bus stellten die Bundespolizisten drei Personen mit totalgefälschten italienischen Fremdenpässen sowie totalgefälschten italienischen Aufenthaltstiteln fest. Die drei Männer, alle aus Nigeria, legten die Falsifikate den Beamten gegenüber vor. Das Trio äußerte ein Asylbegehren und wurde mit Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber weitergeleitet.

OTS: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/116094 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_116094.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein Thomas Gerbert Telefon: +49 7628 8059-103 E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de http://www.polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/bpol_bw