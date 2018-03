Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Drei illegale ...

BPOLI-WEIL: Drei illegale Einreisen mit der Tram

Weil am Rhein - Drei nigerianische Staatsangehörige hat die Bundespolizei am Montagmittag in Friedlingen in einer Tram aus Basel festgestellt. Alle drei konnten keine gültigen Grenzübertrittsdokumente vorweisen. Das Trio, ein 27-jähriger Mann und zwei 31 und 21 Jahre alte Frauen, trugen den Bundespolizisten ein Asylbegehren vor. Eine eingeleitete Recherche ergab, dass alle drei Westafrikaner sich bereits im italienischen Asylverfahren befinden. Sie wurden an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber weitergeleitet. Mit im Gepäck erhielten sie jeweils eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

