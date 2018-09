Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Fernbusfahrer mit ...

BPOLI-WEIL: Fernbusfahrer mit falschem Führerschein

Weil am Rhein - Für den 45-jährigen Fahrer eines Fernbusses auf der Linie von Lyon nach Frankfurt endete die Fahrt am Mittwochabend außerplanmäßig bei der Einreise am Zollamt Weil am Rhein - Autobahn. Anlässlich einer Kontrolle durch die Bundeszollverwaltung händigte, der in Deutschland lebende italienische Staatsangehörige einen italienischen Führerschein aus. Bei der Echtheitsprüfung des Dokumentes wurden Unstimmigkeiten festgestellt, die auf eine Fälschung hindeuteten. Zur weiteren Bearbeitung wurde der Sachverhalt vor Ort an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Diese bestätigten den Verdacht und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Mittelbarer Falschbeurkundung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. Das Falsifikat wurde sichergestellt und der kriminaltechnischen Urkundenuntersuchung zugeführt. Auch seine deutsche Fahrerkarte wurde sichergestellt, da davon ausgegangen werden muss, dass er sich diese unter Vorlage des falschen Führerscheins erschlichen hat. Da der Fahrer ohne Führerschein seine Fahrt nicht fortsetzen konnte wurde durch das Busunternehmen ein Ersatzfahrer organisiert, der die Reisenden nach Abschluss der Kontrolle weiter in Richtung Frankfurt beförderte. Der 45-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der italienische Staatsangehörige schien von dem eingeleiteten Verfahren gegen ihn wenig beeindruckt zu sein. Schon kurz nach seiner Entlassung meldete er sich bei seinem Arbeitgeber und behauptete, dass ihm Führerschein und Fahrerkarte nach der Prüfung wieder ausgehändigt worden wären. Der Busunternehmer konnte das wohl nicht ganz glauben und fragte sicherheitshalber nochmal nach. So konnte ihnen mitgeteilt werden, dass ihr Fahrer bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht im Besitz der Dokumente ist.

