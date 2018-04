Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Festnahme am ...

BPOLI-WEIL: Festnahme am Autobahnzoll

Weil am Rhein - Einen 39-jährigen Bulgaren kontrollieren Beamte der Bundespolizei am Dienstagnachmittag in einem Fernreisebus. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gesucht wurde. Den Betrag in Höhe von 350 Euro konnte der 39-jährige Mann bezahlen. Er durfte seine Reise nach Zahlung der Geldstrafe fortsetzen.

