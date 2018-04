Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Festnahme am Busbahnhof

BPOLI-WEIL: Festnahme am Busbahnhof

Lörrach - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein tschechischer Staatsangehöriger am Lörracher Busbahnhof nach Einreise aus der Schweiz von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 32-jährige eine Geldstrafe in Höhe von EUR 1.150,- oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 46 Tagen zu erbringen hat. Da er den Betrag nicht aufwenden konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

