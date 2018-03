Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Festnahme im ...

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernreisebus

Weil am Rhein - Einen 31-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen überprüften Beamte der Bundespolizei am Dienstagabend am Autobahngrenzübergang. Der Mann war Insasse eines Fernreisebusses aus der Schweiz und wurde gegen 20 Uhr kontrolliert. Wie sich beim Abgleich der Daten herausstellte, suchte die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mit Haftbefehl nach dem 31-Jährigen. Wegen Drogenbesitzes war er im vergangenen Jahr von einem nordrhein-westfälischen Gericht zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt worden. Bezahlt hatte er die Strafe bislang allerdings nicht. Weil er den Betrag auch während der Kontrolle nicht aufbringen konnte, musste er die 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

