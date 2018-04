Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Festnahme im ICE

BPOLI-WEIL: Festnahme im ICE

Freiburg - Einen 18-jährigen ägyptischen Staatsbürger kontrollierte eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und Schweizer Grenzwache am Dienstagmorgen in einem ICE von Basel nach Freiburg. Wie die Bundespolizisten feststellten, lagen gegen den jungen Nordafrikaner gleich zwei Untersuchungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft vor. Der 18-Jährige soll schwere Raube verübt haben. Die Bundespolizei führte den Mann einem Richter vor und brachte ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt. Mit in Haft nahm der junge Mann eine weitere Strafanzeige, denn er wurde im ICE ohne Fahrkarte angetroffen und wegen Erschleichen von Leistungen angezeigt.

