Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Festnahme im Zug

BPOLI-WEIL: Festnahme im Zug

Müllheim - Eine zollrechtliche Kontrolle wurde am Samstagnachmittag einem 38-jährigen Mann in einem Zug am Bahnhof Müllheim zum Verhängnis. Zollbeamte stellten fest, dass gegen den Mann ein Strafvollstreckungsbefehl vorlag. Der 38-Jährige wurde wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 650 Euro verurteilt. Bezahlt hatte er die Geldstrafe nicht, weshalb die Staatsanwaltschaft nun nach ihm suchte. Er wurde der Bundespolizei übergeben. Da der Mann die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort wird er nun 65 Tage "sitzen".

