Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Festnahme in ...

BPOLI-WEIL: Festnahme in grenzüberschreitender Tram

Weil am Rhein - Bei einer Kontrolle der grenzüberschreitenden Tramlinie 8 in Weil-Friedlingen stellten Kräfte der Bundespolizei am Montagvormittag einen Mann fest, welcher zur Verhaftung ausgeschrieben war. Der in der Schweiz lebende deutsche Staatsangehörige wurde durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gesucht. Wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort war er zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er den geforderten Betrag in Höhe von 2550 Euro nicht begleichen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

